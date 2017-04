LKW von Güterzug mitgeschleift

24.04.2017, 17:14 Uhr

Kollision am Leobendorfer Bahnhof – zum Glück keine Verletzten

Zugverkehr gestoppt

LEOBENDORF. Am Leobendorfer Bahnhof kam es heute zu einem folgenschweren Unfall. Ein Lkw-Sattelzug, der die Gleise überqueren wollte, wurde von einem Güterzug erfasst und rund 150 Meter mitgeschleift. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Lkw-Fahrer konnte das Führerhaus noch rechtzeitig verlassen.Der Zugverkehr in beide Richtungen kam zum Stillstand. Schienenersatzverkehr wurde bereits eingerichtet. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird die Bergung von Lkw und Güterzug noch längere Zeit andauern. Der mitgeschleifte Lkw kam quer über den Gleisen zum Liegen, zudem ist eine der Oberleitungen beschädigt.Ob der Schienenverkehr heute wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

Ähnlicher Unfall bereits 2014

Fahrverbot für Lkws

Bereits im September 2014 kam es zu einem ähnlichen Unfall beim Übergang am Leobendorfer Bahnhof. Damals fing zudem der Lkw Feuer, weil er im Bereich des Tanks vom Zug erfasst wurde.Hätte sich der Lkw-Fahrer, der vermutlich die Firma Haas als Ziel hatte, an die Vorschriften gehalten, wäre es nicht zum heutigen Unfall gekommen. Denn ein "No Trucks"-Schild verbietet ganz eindeutig noch vor dem Bahnhofsbereich die Weiterfahrt.Momentan im Einsatz sind die Feuerwehren Leobendorf, Ober- und Unterrohrbach, Tresdorf und Korneuburg.