1. FC Bisamberg: Rasenfläche muss saniert werden

21.09.2018, 15:53 Uhr

Der 1. FC Bisamberg startet "Bausteinaktion", um die dringend benötigte Sanierung der Rasenfläche finanzieren zu können.

BEZIRK KORNEUBURG | BISAMBERG. Auf dem Sportplatz des 1. FC Bisamberg gibt es einen Trainings- und einen Spielplatz für Turniere. Viele Jugendmannschaften trainieren und spielen dort, auch die Kampfmannschaft, die derzeit in der Gebietsliga Nord/Nordwest im oberen Drittel spielt, benutzt diese laufend. Mittlerweile sind die Rasenflächen in einen sanierungsbedürftigen Zustand gekommen. Sowohl Untergrund als auch Drainagen gehören erneuert."Damit wir das finanzieren können, haben wir eine Bausteinaktion ins Leben gerufen", erzählt Robert Rotter vom Vorstand. Bausteine gibt es um je fünf Euro. Damit hilft man nicht nur dem Verein, sondern kann auch tolle Preise gewinnen. Erhältlich sind die "Bausteine" bei der Raiffeisenbank Bisamberg, der Sparkasse Bisamberg, an den Poststellen (Avia & Trafik), in Harry’s Wirtshaus in Kleinengersdorf, direkt am Sportplatz und bei den Funktionären.Die Gewinner unter allen Baustein-Besitzern werden dann, unter notarieller Aufsicht, am 2. November nach dem Meisterschaftsspiel am Sportplatz ermittelt.

Ein "Mentalist" in Bisamberg

Um jedoch nicht nur um Geld zu bitten, sondern auch etwas bieten zu können, lädt der 1. FC Bisamberg am 6. Oktober, 19:30 Uhr, in die Schlossveranstaltungshalle nach Bisamberg ein. Dann wird Mentalist Harry Lucas, der Meister der psychologischen Illusion, sein Publikum verzaubern. Tickets gibt es unter news@fc-bisamberg.at und an der Abendkassa.