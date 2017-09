Nachwuchs schwimmt in neue Saison

29.09.2017, 18:16 Uhr

Mit dem ersten Teil des NÖ Kids Cup 2017/18 begann die neue Wettkampfsaison der ASV2000-Nachwuchsschwimmer.

STOCKERAU. Headcoach Kornél Békési und Trainerin Marion Jordan waren mit zwölf jungen Schwimmtalenten in Krems am Start und durften sich am Ende des Wettkampftages über eine sehr gute Bilanz von 18 gewonnenen Medaillen – davon vier Mal Gold, sechs Mal Silber und acht Mal Bronze – freuen. "Auch wenn wir dieses Jahr im Nachwuchsbereich ein etwas kleineres Team stellen, so sind die Kinder absolut motiviert bei der Sache und es haben alle ihr Bestes gegeben", freute sich das Trainerteam über die Ergebnisse.

Zwölf Schwimmer – 18 Medaillen

Die Medaillengewinner

Beim Kids Cup sind ab dieser Saison alle NÖ Schwimmer Jahrgang 2006 und jünger startberechtigt. Die zwölf Athleten des ASKÖ Schwimmverein Stockerau absolvierten ihre Starts in allen vier Lagen und waren außerdem bei den 4x50 Freistil und 4x50 Lagen Staffeln am Start."Nach unserem ersten Wettkampf in dieser Saison bin ich der Meinung, dass wir sehr gute Leistungen gezeigt haben. Der ASV2000 konnte hinter SVS Schwimmen und Mödling den dritten Platz im Medaillenranking belegen und 29 Mal persönliche Bestzeiten erzielen", zieht Headcoach Kornél Békési zufrieden Bilanz. Mit regelmäßigem Training werden die Kids bei den weiteren Wettkämpfen noch besser ihr Potential ausschöpfen können, ist der Stockerauer Trainer überzeugt.Für die älteren Schwimmer des ASV2000 startet die Wettkampfsaison am 15. Oktober beim Raiffeisen Cup in Traun.(Jg. 2010) 2 x Gold über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil(Jg. 2009) 3. Platz über 50 Meter Freistil(Jg. 2009) 3 x Silber über 50 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling sowie Bronze über 50 Meter Rücken(Jg.2009) 2 x Gold über 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken sowie 2 x Bronze über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil(Jg.2008) Bronze über 50 Meter Schmetterling(Jg.2008) Silber über 50 Meter Brust und Bronze über 50 Meter Freistil(Jg.2008) Silber über 50 Meter Schmetterling und Bronze über 50 Meter Brust(Jg.2006) Bronze über 50 Meter Freistil(Jg.2006) Silber über 50 Meter Freistil.