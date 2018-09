Langenzersdorferin zählt zu den besten Handelslehrlingen NÖs

17.09.2018, 10:36 Uhr

Die besten NÖ Handelslehrlinge, darunter auch Langenzersdorferin Anna-Katharina Schöllerl, starten ins Finale zum "Junior Sales Champion".

NÖ | BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. Die Sparte Handel der WKNÖ sucht jedes Jahr die besten Handelslehrlinge Niederösterreichs. Beim Wettbewerb "Junior Sales Champion" wird das beste Verkaufstalent NÖs gekürt. Bei drei Castinterminen in St. Pölten und Theresienfeld wurden nun die zehn Finalisten ermittelt. Dazu gehört auch Anna-Katharina Schöllerl aus Langenzersdorf, die beim Lehrbetrieb Hhismarkt Pet Leo Gmbh + Co Kg in Leobendorf ihre Ausbildung absolviert.Das große Finale ist am 18. September. Die Bezirksblättern werden natürlich über den Ausgang berichten.