Weihnachtsfeier der Bergerner Senioren

Die Gemeindegruppe Bergern des Seniorenbundes lud die Mitglieder und Ehrengäste zur Weihnachtsfeier am 10. Dezember 2019 ins VAZ Geyersberg.

Über 100 Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten eine gemütliche gemeinsame Feier.

Die geschäftsführende Obfrau, Margareta Thill begrüßte die Gäste und rief zu einer Gedenkminute für den verstorbenen Ehrenobmann Johann Munk auf.

Anschließend gab sie bekannt, bei der nächsten Wahl des Vorstandes am 22. Mai 2020 für keine Funktion mehr aus Altersgründen zu kandidieren.

Reinhard Teubel gab einen ausführlichen Rückblick über die Aktivitäten der Bergerner Senioren im abgelaufenen Jahr.

Lambert Wieländer machte den Senioren Lust auf die Teilnahme an den bevorstehenden Ausflügen im Jahr 2020.

Frau Ingrid Schwarz bekam eine Anerkennungsurkunde für ihre 20 jährige Mitgliedschaft bei den Bergerner Senioren.

Bezirksobmann Armin Sonnauer rief die jüngeren Senioren auf, bei der Wahl im Mai 2020 für die anstehenden Aufgaben zu kandidieren, da der gesamte Vorstand neu gewählt werden muss.

Am Abend ging eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier zu Ende und Leute, die sich sonst kaum treffen, hatten viel zu besprechen.