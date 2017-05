René Berends: Lederkünstler

12.05.2017, 12:12 Uhr

René Berends: LederkünstlerSeine Lehr- und Wanderjahre führten den gebürtigen Niederländer René Berends nach dem Abitur rund um die Welt, bis er sich 2014 in Zellerndorf, Österreich niederließ.Seine ersten Erfahrungen mit dem Naturprodukt Leder machte er in Australien und entschied sich für die künstlerische Gestaltung dieses außergewöhnlich vielseitigen Materials.Seine handwerkliche Ausbildung war rein autodidaktisch. Seine Kenntnisse und Fertigkeiten jedoch überzeugten selbst die bayrischen Behörden und so wurde er mit Sondergenehmigung zur Meister¬prüfung im Feintäschnerhandwerk zugelassen, die er 1983 als Jahresbestmeister bestand.1990 war er Initiator zur Gründung der "Leder-Gilde, Gemeinschaft zur Förderung der Lederkunst und des Lederkunsthandwerks e.V." und war bis 2002 1. Vorsitzender des Vereins.

René Berends setzt sich mit Leidenschaft sowohl für den Erhalt traditioneller wie auch für die Weiterentwicklung innovativer Verarbeitungstechniken und schöpferischer Gestaltung des Leders ein.In seiner eigenen künstlerischen Aussage will er das Material bis an seine Grenzen – oder sogar darüber hinaus - beanspruchen und so zeichnen sich seine Arbeiten durch die Verbindung von handwerklichem Können und Kreativität aus.In zahlreichen Kursen hat er vielen Menschen die Bearbeitung des Leders näher gebracht oder ihre Kenntnisse erweitert.Seine Fachkompetenz ist allgemein anerkannt und international gefragt und so führen ihn heute Einladungen als Dozent und Seminarleiter zu Ausstellungen und Konferenzen wieder rund um die Welt.Seit vielen Jahren ist sein künstlerisches Schaffen und Experimentieren nicht mehr allein an den Werkstoff Leder gebunden. Inspirationen in und aus der Natur führten zu "Enterdete Kunst", den Skulpturen im Deisenhofener Forst (bei München), die eine Einheit bilden aus Natur, aus der sie entstanden, und Natur, die sie umgibt."Reales" finden, erkennen, gestalten, umgestalten, übersetzen, verfremden: die Transformation von Ideen oder Wirklichkeit in eine künstlerische Aussage ist heute zentrales Anliegen von René Berends. Dabei "spielt" er mit den Medien, sei es nun digitale Fotographie, traditionelle Zeichnung, Mixed-Media Installation oder differenzierte Ausarbeitung in Leder und schafft so Räume, deren Schlüssel in Fantasie.René Berends Lederarbeiten werden auf Bestellung gemacht. Erste Eindrücke bekommen Sie im Allerhand Kunsthandwerk und auf Facebook