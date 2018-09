Tolle Leistung der Landjugend Lichtenau beim Projektmarathon

13.09.2018, 13:40 Uhr

Das Wochenende vom 31. August bis 2. September beteiligte sich die Landjugend Lichtenau als einer von rund 80 Sprengeln beim Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich. Dies bedeutete, das ganze Wochenende (42,195 Stunden!) an der gestellten Aufgabe fleißig zu arbeiten. Am Freitag wurde das umfangreiche Projekt von der Gemeinde und dem Viertelsteam der LJ NÖ kundgetan und an den Sprengel Lichtenau übergeben.

Präsentation der Arbeit

Sträucher, Bäume und der Zaun waren zu entfernen, der Unterbau herzustellen und Randsteine zur Abgrenzung zu setzen. Des Weiteren musste für einen barrierefreien Übergang ein Rohr verlegt und die Fläche angeschüttet werden.Aber mit dieser Aufgabe war es nicht abgetan, denn das Rabattl beim Amtshaus war mit Blumen, Steinen und dem LJ-Logo neu zu gestalten.Bis in die späten Nachtstunden wurde gebaggert, geschaufelt und gegraben, damit beide Projekte pünktlich am Sonntag um 12 Uhr fertig sein konnten. Ein neuer Zaun wurde aufgestellt und Sträucher gesetzt, um den Weg noch das gewisse Etwas zu verpassen.Nach 42 Stunden vollem Einsatz der rund 20 Jugendlichen, egal ob in späten Nachtstunden, frühen Morgenstunden oder bei strömendem Regen, wurde das Ergebnis der Arbeit den Gemeindevertretern und den Bürgern mit berechtigtem Stolz vorgestellt.