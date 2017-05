Adam Left und Woilach rocken Langenlois

LANGENLOIS (mk) Da sage noch einmal jemand, die Veranstaltungsreihe „Kultur in Langenloiser Höfen“ habe nichts übrig für junge und junggebliebene Musikfans. Denn in diesem Jahr heißt es ausdrücklich: „Langenlois rockt!“

Den ersten Höhepunkt dieses Aspektes von „Kultur in Langenloiser Höfen“ setztenundam 19. Mai 2017 ab 19 Uhr am Schloss Haindorf. Die Adam-Left-Band verbindet Elemente von Blues über Rock und Funk bis Pop – in den verschiedensten musikalischen Improvisationen. In Langenlois stellt das Sextett unter anderem auch neue Songs vom Feinsten vor. Woilach dagegen erzählt in Mundart und einer Mischung aus österreichischem Country, Blues und Rock in poetischen Bildern von Menschen und ihrem Leben. Erfreulich: Bei einem Ticketpreis von 15 Euro muss wohl niemand auf dieses Blues-Rock-Pop-Country-Vergnügen verzichten.Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider voll und ganz ausfallen.Kartenvorverkauf im Büro Kultur-Langenlois, Rathausstraße 4.