Energiegeladene Beratung für Paudorf

19.04.2018, 14:49 Uhr

„Für uns als Gemeinde gewinnen die Themen Energie, Umwelt und Natur stetig an Bedeutung“, berichtet Bürgermeister Josef Böck, er weiß: „Die Energie- und Umweltagentur NÖ ist für Paudorf ein wichtiger Partner, daher haben wir das Angebot eines kostenlosen Beratungsgesprächs gerne in Anspruch genommen und wollen auch die Bürgerinnen und Bürger animieren, ihre Objekte bezüglich möglicher Energieeffizienzmaßnahmen überprüfen zu lassen. Gutscheine für eine kostenlose Energieberatung können am Gemeindeamt abgeholt werden.“

„Wir haben uns der bestmöglichen Betreuung der Gemeinden in Energie-, Umwelt- und Klimaschutzfragen in Niederösterreich verschrieben. Gerade der persönliche Kontakt erlaubt es, Anfragen und Problemstellungen rasch im Sinne der Gemeinde abzuklären sowie passende Serviceleistungen anzubieten“, unterstreicht Martin Ruhrhofer, Bereichsleiter Gemeinden & Regionen in der Energie- und Umweltagentur NÖ.Neben der persönlichen Beratung vor Ort bietet das Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- und Umweltagentur NÖ – kurz eNu – auch Beratungen mit Schwerpunkt Förderungen in Gemeinden an. Über das Umwelt-Gemeinde-Telefon (02742 22 14 44) sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energie- und Umweltagentur NÖ kostenlos erreichbar. Aktuelle Angebote sind ebenso auf der Website zu finden: www.umweltgemeinde.at.