Flokuli: Flohmarkt, Kunst, Literatur in Rehberg

23.04.2018, 09:30 Uhr

mit den vielen bunten Ständen und schmackhaften Leckereien kommt, spätestens dann ist Fröhlichkeit angesagt.Es gab Biospezialitäten, wie vegane Produkte Seitan und Honig, Kräuterschmankerl, Smoothies, fermentiertes Gemüse, Jungpflanzen, Holzhandwerk, Stein- u. Drahtkunst, Keramik, Aquarelle, Energiesprays und natürlich eine Tierschutz Tombola.

Durch die historische Hausführung führte Besitzer Leopold Doppler, die Weinverkostung übernahm das Weingut Sigl. Lesungen gab´s auch für Kinder von der Autorin Lisa Gallauner. Ein Hauch Motorsport war mit dabei, mit dem neuen Mitglied Karin Fries, die mit ihrem Gatten Alfred am Fest war. Wie bekannt haben die beiden ja ein großes Herz wenn´s um Tiere geht. Aber am wichtigsten – man unterstützt durch den Besuch am Flokuli Tierschutzorganisationen.