Gföhl: Spielen liegt in unserer Natur

25.04.2018, 14:20 Uhr

Ulli-Hellena Binder bietet Kleinkindern, unmittelbare Naturerfahrungen im Wald mit allen Sinnen zu machen. Die Begleitung nach einem besonderen pädagogischen Konzept stärkt das Selbstvertrauen der Kinder. Ulli-Hellena Binder ist Kindergarten- und Kleinkindpädagogin sowie Natur- und Waldpädagogin und selbst Mutter einer Tochter.Die Eltern-Kind-Gruppe dauert jeweils 75 Minuten und findet einmal wöchentlich auf einem Waldplatz am großen Kühberg in Gföhl statt. Das Angebot kann blockweise in Anspruch genommen werden. Start ist am 27. April um 10 Uhr. Anmeldung unter www.spielnatur.at, 0650/9804808 und spielnatur@ullihellena.at.