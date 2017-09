Seminartag am 13.10.17 in der VHS Krems: "PR, Marketing & Werbung" fürs eigene Unternehmen oder den Verein

29.09.2017, 10:13 Uhr

Kostenbeitrag: 89.-Sie wollen Ihr neues Unternehmen oder Ihren Verein bewerben oder Ihre bewährte Dienstleistungen bekannter machen? Das Budget dafür ist aber knapp bemessen und so müssen Sie bei Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit selbst anpacken? In diesem Kurs erfahren Sie in acht Unterrichtseinheiten, wie man kostengünstig und effektiv für das eigene Unternehmen wirbt und auf diese Art neue Kunden oder Mitglieder anspricht.

Lernen Sie an einem Seminartag die Grundsätze von Marketing, Werbung und PR und die jeweiligen Methoden kennen. Zielgruppe: Neugründer oder bereits erfahrene Selbständige und VereinsmitarbeiterInnen, die ihr Unternehmen/Ihren Verein bekannt machen wollen und ihren Kundenkreis erweitern wollen.Ziel: Nach diesem Kurs haben Sie sicher neue Ideen, wie Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Dienstleistung in der Öffentlichkeit ansprechend, professionell und effektiv präsentieren können.Kursleitung: Petra Lippay,MA akademisch geprüfte Kommunikationsmanagerin