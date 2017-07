Mit der "Grande Dame" des Triathlons

18.07.2017, 08:53 Uhr

Der 8. Mostiman lockte 345 Einzelstarter und 25 Staffeln an den Start in Wallsee. Am Ende des Tages sah man viele glückliche Gesichter, die Schwimmen mit Neoprenanzug, eine sehr selektive Radstrecke und eine harte Laufstrecke in neuen tollen Bestzeiten bewältigt hatten.Beim Hauptbewerb, der gleichzeitig Nö. Landesmeisterschaften und Österreichische Meisterschaften waren, konnten Yvonne van Vlerken und Nikolaus Wihlidal die Gesamtsiege für sich verbuchen. Von Beginn an gab es bei den Siegern kaum Überraschungen, zu überlegen war ihre Leistung an diesem Tag: nach einer soliden Schwimmleistung und Top Rad- und Laufsplits kam van Vlerken mit über 2 Minuten Vorsprung vor Simone Fürnkranz vom Top Team Tri NÖ ins Ziel. Nachdem Yvonne zwar in Österreich wohnt, jedoch keine Österreicherin ist, erging die Goldmedaille der Österreichischen Meisterschaften der W 35 Klasse an Simone, die das Rennen in tollen 02:03:29 absolvierte. Dritte wurde bei den Österreichischen Masters Meisterschaften die Niederösterreicherin Ursula Kirchberger vom TRV Krems, die sich mit einer Spitzenzeit von 02. 18:29 die Bronzemedaille erkämpfte. Ebenfalls eine Bronzemedaille in der W 50er Klasse der Österreichischen Masters holte sich Elke Schiebl vom Tri Team Krems in 02:47:12. Wir gratulieren zu den respektierlichen Leistungen!