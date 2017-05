Hofbräu am Steinertor: Der Eröffnungstag

10.05.2017, 11:05 Uhr

Mehr als zufrieden zeigte sich Seidl. Und er zögerte nicht, sich bei allen, die sich in den letzten Wochen und Monaten unglaublich bemüht haben, dass das Hofbräu so wird, wie es ist, zu bedanken. In erster Linie bei seiner Familie, Ehefrau Maria, Tochter Katharina, Sohn Julian und seinem Bruder Willi Seidl, der die Projektleitung, Planung und Bauleitung überhatte.

Öffnungszeiten

Zahl der Sitzplätze innen und außen

Auszug aus der Speise- und Getränkekarte

Hofbräu am Steinertor: So-Do 10:00-23:00 Uhr | Fr & Sa 10:00-24:00 Uhr Vinothek Leopold: Mo-Sa 9:00-02:00 | So 10:00-24:00Innen: 280 Sitzplätze / außen 350 Sitzplätze, davon ca. 250 im SB-BereichRestaurantbereich:2 Bierstuben für 30 bzw. 60 Personen, Bierschwemme, Bierbar, TerrasseBeef Tartare vom Jungstier dry aged, Brauhofbiersuppe, Backhendlsalat, Weißwurst, Rindersaftgulasch, Brauhofstelze, Brauhof Spareribs, Rib Eye Steak, Backhendl, Bachforelle