Langenlois: „Beauty Queen“ eröffnete neue Studioräume

23.09.2018, 09:53 Uhr

Das sechsjährige Jubiläum und den Umzug in neue Räumlichkeiten feierte Gudrun Peyerl am Samstag, 22. September 2018 mit ihrem Studio „Beauty Queen“, in dem sie Kosmetik- und Körperbehandlungen sowie Fußpflege und Maniküre anbietet.

LANGENLOIS (mk) Bahnstraße 13 ist jetzt die neue Adresse der „Beauty Queen“ in Langenlois. Mit einem fröhlichen Fest, zu dem mehr als fünfzig Freunde, Bekannte und Kunden gekommen waren, wurden die Räume am vergangenen Samstag eingeweiht und eröffnet. In einer kleinen Talkrunde - souverän moderiert von- gratulierte, Leiter der WKO-Bezirksstelle Krems,zur Neueröffnung und unterstrich die Bedeutung gerade der kleinen und mittleren Betriebe für die Gesamtwirtschaft: Ihre Dienstleitungen und Produkte seien gefragt, die Ausbildung und das Knowhow der Inhaber und Mitarbeiter sorgten für die hohe Qualität des Angebots. Bürgermeisterhob in seinem Beitrag Mut und Initiative gerade von jungen Gründern wie Gudrunhervor. Für sie komme es darauf an, Nischen zu finden, in denen sie erfolgreich arbeiten können. Im Anschluss daran weihte Stadtpfarrerdie neuen Räumlichkeiten - und wünschte den Anwesenden, immer „schön im Herzen, schön im Denken und schön im Aussehen“ zu bleiben.

Als besondere Innovationen im neuen „Beauty Queen“ wurde während der Eröffnung auf zwei neue Einrichtungen des Studios hingewiesen: auf das „Collarium“, das etwa durch Collagen- und UV-Licht „seidenglatte Haut und einen attraktiven Teint“ verspricht sowie auf den „Ballancer“, der den Rückfluss von Stoffwechsel-Endprodukten aktiviert, Schwellungen vorbeugt und Cellulite sichtbar reduziert.Ein liebevoll zubereitetes und umfangreiches Kaltes Buffet, Sekt, Wein und andere Getränke sowie die Besichtigung der hellen, freundlichen Studioräume und ein Gewinnspiel rundeten die Eröffnungsfeier der „Beauty Queen“ in der Bahnstraße 13 ab.