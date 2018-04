Whitney Houston ante portas

28.04.2018, 14:21 Uhr

Dieser Soundtrack ist ab 27.9.2018 im Ronacher zu hören, und zwar im Musical „Bodyguard“. Und nicht nur das. Die aufwändige deutschsprachige Erstaufführung der Originalproduktion, die in London als „bestes neues Musical“ ausgezeichnet und außerdem für den renommierten britischen Laurence Olivier Award nominiert wurde, kommt nach Wien. Spektakuläre Choreographie, die Songs des Grammy-prämierten Film-Soundtracks, die zu Welthits wurden – in englischer Sprache gesungen – garantieren dem Publikum ein Erlebnis der Extraklasse. Die spannende, gefühlvolle Geschichte und Songs wie One Moment in Time, I Wanna Dance With Somebody, I Have Nothing, Queen of the Night, The Greatest Love Of All oder Saving All My Love sorgen für Gänsehaut-Feeling - sagen die Veranstalter.Die Pressestimmen aus dem Vereinigten Königreich sprechen von der Londoner Aufführung in höchsten Tönen: „Brillant“ war das meistgebrauchte Wort. Warum sollte das in Wien nicht gelingen? Ich habe volles Vertrauen in den Intendanten Christian Struppeck, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, und sein Leading-Team, und bin überzeugt, dass es in der Bundeshauptstadt ein famoses Spektakel geben wird.Der Ticketverkauf hat schon begonnen.Infos: www.vbw.atReinhard Hübl