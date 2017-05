Veranstaltungen in Marx Halle gehen bis Frühling 2018 weiter

15.05.2017, 11:11 Uhr

Bis April 2018 soll der gewohnte Betrieb in der Marx Halle weitergehen. Es gab eine Einigung mit der Wiener Stadtentwicklung.



Idee erfolgreich

LANDSTRASSE. Gute Nachrichten für alle Fans von Events in der Marx Halle: Die Stadträtin Renate Brauner und Marx Halle-Pächter Herwig Ursin haben sich vorerst geeinigt.Bis April 2018 soll der Betrieb mit Messe, Konzerten und Veranstaltungen wie gehabt weitergehen. Das ist für die Wiener Stadtentwicklung und Brauner jedoch nur eine Übergangslösung, denn nach dieser Frist soll die Halle geräumt werden. Statt Veranstaltungen aller Art sollen in der Marx Halle Start-up-Büros und Flächen für Kultur entstehen. Was genau passiert, steht jedoch nach wie vor in den Sternen.Das Konzept einer Veranstaltungshalle in St. Marx geht auf. Über 700.000 Besucher durfte der derzeitige Pächter Herwig Ursin in den vergangenen Jahren begrüßen. Auch die Bezirkspolitiker in der Landstraße haben sich für eine Veranstaltungshalle ausgesprochen.

„Es war von Anfang an klar, dass die Pläne der Stadt, nämlich bei der Marx Halle mutwillig Veränderungen herbeizuführen, völlig verfehlt sind. Es ist daher auch nicht weiter verwunderlich, dass das Interesse potenzieller Investoren enden wollend ist", so ÖVP-Klubobmann Georg Keri. Auch die anderen Bezirksparteien schließen sich Keri an. Der Antrag zur Erhaltung der Marx Halle als Veranstaltungshalle wurde einstimmig angenommen. Die Zukunft bleibt allerdings ungewiss.