Die Österreichischen Frauenbewegung Reichenfels/St. Peter lebt nach dem Motto "Frauen helfen Frauen."

REICHENFELS. Christa Taferner, Obfrau von der Österr. Frauenbewegung (ÖFB) Reichenfels/St. Peter und Christine Pirker besuchten am 29. Jänner die international erfolgreiche Tennisspielerin Elena Karner in ihrem Elternhaus in Reichenfels.

Karner

Die in Reichenfels aufgewachsene und in Wien wohnhafte Tennisspielerin Karner ist eine erfolgreiche und begeisterte Leistungssportlerin und hat in ihren jungen Jahren schon sehr viel erreicht. Elena Karner hat schon sehr früh mit dem Tennissport begonnen und immer hart trainiert. Mit 17 Jahren konnte sie zum ersten Mal, im November 2021 zum zweiten Mal den Österreichischen Hallenmeistertitel Allg. Klasse Damen gewinnen. Dies ist in Kärnten noch keiner Dame vorher gelungen. In der Österreichischen Allg. Rangliste der Damen belegt Elena den 6. Platz. Elena spielt des Weiteren für den KLC Klagenfurt in der 1. Bundesliga.

Seit 2018 ist Elena beim U18 Nationalkader und trainiert Tennis in der Südstadt unter der Leitung von Günther Bresnik.

Unterstützung

Da die Trainingskosten, Hotel, Flüge, Physiotherapie, Nenngelder usw. enorm hoch sind, beschloss der Vorstand der ÖFB Reichenfels/St. Peter, Elena mit einer Spende zu unterstützen. Die Spende wurde von der Obfrau persönlich übergeben. Elena freute sich und bedankte sich recht herzlich. Der ÖFB betont: "Wir wünschen Elena alles Gute, weiterhin zahlreiche sportliche Erfolge und vor allem viel Gesundheit!"