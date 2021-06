Erstmals beteiligte sich die Pfarre Pölling auf der Saualpe an der "Langen Nacht der Kirchen". Pfarrprovisor Dechant Pater Dr. Gerfried Sitar stellte mit dem Organisationsteam ein Programm unter dem Motto "Dem Leben liegen Werden und Vergehen stets zu Grunde..." zusammen. Zahlreiche Gäste kamen an diesem kühlen Maiabend nach Pölling um sich von der Aussicht, den musikalischen Talenten der Pöllinger, sowie den nachdenkenden Worten von Pater Sitar begeistern zu lassen. Entlang eines 300 Meter langen Fußmarsches durch den Ort bis zur Kirche wurde man aufgerufen zum Innehalten oder über die vielfältigen Orientierungen im Leben nachzudenken. Ein Fenster im Friedhof lies die Gäste die wunderbare Aussicht in das Lavanttal bestaunen aber nicht ohne über das Wunder der Schöpfung nachzudenken. Am Priestergrab wurde jeder Besucher mit der Vergänglichkeit des irdischen Lebens konfrontiert und anhand eines Spiegels in einem Sarg konnte jeder einen Blick auf seinen letzten Lebensweg werfen. Zu feierlichen Orgelklängen zog man dann gemeinsam in die große Pfarrkirche Pölling ein, wo Pfarrprovisor Sitar von der Kanzel einige kulturelle Besonderheiten der Kirche hervorhob. Im Anschluss sang vor der Kirche noch die aus Pölling stammende Sängerin und Wolfsberger Stadträtin Isabella Theuermann mit ihrer Nichte das Lied "Des is daham" und die Landjugend Pölling brachte noch einige Volkstänze dar.