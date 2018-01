Leistbares Wohnen im Einfamilienhaus durch Siblik Smart Home

AT

, Messeplatz 1 , 1020 Wien AT

Messe Wien , Messeplatz 1 , 1020 Wien AT

Sie interessieren sich für eine Photovoltaik-Anlage oder einen Energiespeicher? Sie wollen mit einer Wärmepumpe energieeffizient Heizen? Oder überlegen sich eine SmartHome-Regelung für Ihre Komfortlüftung, Ihre Beschattung und alle Bedürfnisse in Ihrem Wohnhaus zu installieren?



Wir wissen wie's geht!



Besuchen Sie uns in Halle B, Stand: B0802

Unsere Experten beraten Sie kompetent und unverbindlich und können auf viele realisierte Referenzobjekte zurückblicken!











DI Alfred Pichsenmeister präsentiert auf der Bauen und Energie Bühne in der Halle A

von 10.00 bis 10.45 Uhr wie die Technik von Siblik Smart Home für ein leistbares Wohnen

im Einfamilienhaus sorgen kann!