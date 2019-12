Hubschraubereinsatz bei Verkehrsunfall in Wienerbruck

WIENERBRUCK. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 28. Dezember um 11:50 Uhr auf der B20 in Wienerbruck. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam ein, in Richtung Mariazell fahrendes Fahrzeug ins Schleudern und wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst. 3 Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.Die Feuerwehr Wienerbruck und die Feuerwache Annaberg rückten mit 4 Fahrzeugen und insgesamt 12 Mann zur Einsatzstelle, die sich in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus Wienerbruck befand, aus. Der Verkehr wurde wechselseitig angehalten während die Rettung die Verletzten versorgte und danach ins Krankenhaus transportierte. Der angeforderte Rettungshubschrauber Christophorus 15 musste zum Glück nicht in Anspruch genommen werden, ein zweiter NAH aus Krems (C2) konnte bereits am Anflug, kurz nach dem Start, wieder storniert werden. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr geborgen und sicher abgestellt.