"Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres auch auf deutschen Solopfaden unterwegs und habe vor ein paar Tagen meine erste Single „Vergiftung“ inklusive Video veröffentlicht. Ist bis jetzt recht gut angelaufen, was mich sehr freut!", sagt Jürgen Schwarz. Der Musiker stammt ursprünglich aus St. Veit/Gölsen und möchte seine Musikkarriere jetzt noch mehr vorantreiben.

ST. VEIT. "Vor acht Jahren wurde unsere Band "Nucleus Mind" gegründet. Allerdings sind dort alle Lieder auf englisch und es brennt mir schon länger in den Fingern, ein deutsches Lied zu spielen", so Jürgen Schwarz. Der Grund: "Mir ist der Songtext sehr wichtig. Aber dieser kommt einfach besser hervor, wenn er in der Muttersprache geschrieben wurde."

Diesen Schritt hat er mit seinem Song "Vergiftung" nun gewagt. Darin geht es nicht um eine klassische Liebesballade, sondern er ist tatsächlich sehr kritisch der Welt gegenüber. "Es geht um Algorithmen und wie sie uns zum Kaufen verleiten. Aber auch der Klimaschutz und die Politik spielen eine Rolle", beschreibt Schwarz.

Weiter im Alleingang?



Der neue Song von Jürgen Schwarz konnte nicht nur seinen deutschen Traum erfüllen, er konnte noch viel mehr: "Was mich noch mehr freut, ich war mit der Nummer im Halbfinale vom FM4 Protestsongcontest! Ins Finale habe ich es aber leider nicht geschafft", so der St. Veiter

Was seinen weiteren Karriereweg angeht, so möchte er zwar weiterhin Solo-Songs veröffentlichen, die Band gibt er aber nicht auf.

Früher Karrierestart

Jürgen Schwarz erlernte mit 19 Jahren die Gitarre. Bereits vier Jahre später veröffentlichte er sein erstes Instrumentalalbum „Vielsaitig“. Als einer der ersten Fingerstyle-Gitarristen Österreichs bespielte er eine Vielzahl von Bühnen, umrahmte aber auch Vernissagen, Buchpräsentationen und andere Kulturveranstaltungen mit seiner Musik.

Mit der Band Nucleus Mind bestritt Schwarz neue Wege als Sänger und widmete sich dem Songwriting im Acoustic-Indie-Pop-Genre.