Neuer Pächter auf der Traisner Hütte

TRAISEN. Bei strahlendem Sonnenschein erfolgte die offizielle Übergabe der Traisner Hütte von Hüttenpächter Gerald Zöchinger, der neun Jahre lang für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste auf der Hinteralm sorgte, an den neuen Hüttenbetreiber Andreas Berger, einem gebürtigen Traisner voll Euphorie und Tatendrang mit Liebe zu diesem Berg und zur Gastronomie, auf der Terrasse der Hütte in 1313 Metern Höhe. Die Naturfreunde-Ortsgruppe Traisen, allen voran Vorsitzende Helga Beyerl und Hüttenreferent Eduard Fürst, waren sehr erfreut, aus diesem Anlass Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher und Traisens Amtskollege Herbert Thumpser sowie die Vorsitzender/Stellvertreterin der Naturfreunde Österreich Mag. Karin Scheele in luftiger Höhe begrüßen zu können. Das Team rund um den künftigen jungen Hüttenwirt verwöhnte alle Anwesenden mit einem schmackhaften Mittagessen.Die Naturfreunde Traisen blicken der Zukunft ihrer vereinseigenen Hütte voll Zuversicht entgegen und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihrem neuen Hüttenbetreiber.