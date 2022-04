RAINFELD. Endlich war es wieder so weit: Nach langer coronabedingter Pause lud der PVÖ Rainfeld zu Kaffee und Kuchen ein. Dabei trafen sich 30 Mitglieder am Sportplatz in Rainfeld zu einem gemütlichen Beisammensein. Auch Bürgermeister Johann Gastegger und Bezirksvorsitzender Erich Deingruber waren mit dabei.