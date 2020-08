Annaberg will auch heuer hoch hinaus

ANNABERG. Sportveranstaltungen sind in Zeiten von Corona alles andere als selbstverständlich. Die meisten Events mussten abgesagt werden. Das Team rund um Karl Schachinger hat aber bis zuletzt dafür gekämpft, dass der Annaberger Berglauf am 29. August 2020 stattfinden kann. „Natürlich hat es auch Überlegungen für eine Absage gegeben, aber mein Team stand trotz der Schwierigkeiten für eine Durchführung. Die Erstellung des COVID-19-Präventionskonzeptes und Überlegungen, wie man den wechselnden gesetzlichen Bedingungen entspricht, waren heuer sicherlich die mühsamsten Aufgaben“, so Schachinger.

Gestartet wird der neun Kilometer lange Lauf mit 657 Höhenmetern in Form von Intervallstarts nach Altersklassen beim Parkplatz Pfarrboden. Da im Rahmen des Annaberger Berglaufs auch die Niederösterreichischen Berglaufmeisterschaften stattfinden, rechnet Karl Schachinger mit einem starken Starterfeld von rund 100 Athleten. Unter allen Sportlern werden fünf Zipline-Flüge inklusive Bergfahrt mit dem Sessellift bei den Annaberger Liften verlost.