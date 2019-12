Galerie der Stadt Traun mit 1. Österreichischem Prof. Willy Hengl-Fotokabinett

Drei Generationen FOTOKUNST aus dem Kunsthaus Hengl

Vernissage: 8. Jänner 2020, 19 Uhr,

Ausstellungsdauer bis 2. Februar 2020.

Prof. Willy Hengl

Violetta Margarita Hengl

Simon David Seichter

Der Künstler Prof. Willy Hengl war insbesondere mit seinen Fotografien international sehr erfolgreich und erhielt zahlreiche Leistungs- und Ehrentitel aus der ganzen Welt. Er war mehrfach österreichischer Staatspreisträger. 1985 war er gemeinsam mit Prof. Heinz Begsteiger Initiator der Galerie der Stadt Traun.

Violetta Hengl und ihrem Sohn Simon Seichter, beide in der Fotografie künstlerisch erfolgreich tätig, ist es ein Anliegen, das von ihrem Vater bzw. seinem Großvater konzipierte und errichtete Kunsthaus Hengl in Stadt Haag in seinem Sinn weiterzuführen und lebendig zu halten. Über die vielen, vielen Aktivitäten dafür ist einiges in dieser Ausgabe des Kulturspiegels zu lesen.

Am 8. Jänner 2020 erscheint ein 72-seitiger Kunstkatalog von Prof. Willy Hengl (in memoriam), seiner Tochter Violetta Hengl und Sohn/Enkelsohn Simon Seichter mit dem Titel „Drei Generationen Fotokunst aus dem Kunsthaus Hengl“. Vorgestellt wird der Band anlässlich der Vernissage der drei Künstler unter diesem Titel.