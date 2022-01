Trotz der Herausforderungen durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, vergessen Susanne Gruber, Geschäftsführerin des spinnerei-cafe in Traun sowie ihr Geschäftspartner Marco Luckner nicht auf die Schwächsten in der Gesellschaft.

TRAUN. Am 8. Dezember stellten sich die Vollblutgastronomen in den Dienst der guten Sache und verkauften selbstgemachte Kekse und Punsch. Der Reinerlös dieses Verkaufs – in Höhe von 1.000 Euro – wurde von Gruber und Luckner verdoppelt.

So konnte man am 21. Dezember 2.000 Euro an die Stadt Traun, Bürgermeister Karl-Heinz Koll und Abteilungsleiterin Barbara Greinecker (Sozialservice), für notleidende Familien in Traun übergeben.