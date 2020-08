Bei der vom Landesfeuerwehrkommando OÖ ins Leben gerufenen Aktion zur Förderung der heimischen Wirtschaft hat sich auch die Freiwillige Feuerwehr Freindorf beteiligt. Bei dieser Aktion sollen heimische, regionale Betriebe und Unternehmen nach der Corona-Krise unterstützt werden. Bereits nach den ersten Lockerungen wurden die Übungs-Nachbesprechungen nicht mehr im Feuerwehrhaus, sondern in den Gaststätten im Nahbereich durchgeführt. In den vergangenen Jahren wurde die Feuerwehr immer wieder durch die heimischen Betriebe unterstützt, nun werden diese durch die Feuerwehr unterstützt. Neben den Gastbetrieben wurden natürlich auch andere heimische Unternehmen verstärkt unterstützt, so wie nun beim Umbau des Aufenthaltsraums im Feuerwehrhaus Freindorf. Für diesen Umbau wurde die Fa. HolzReich aus Hörsching beauftragt. Symbolisch wurde der Betrag von € 1220,- durch den stellvertretenden Feuerwehrkommandant, OBI Christian Schreil an Hannes Wurzinger von der Fa. HolzReich www.holzreich.at überreicht.