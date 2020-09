ANSFELDEN (red). Am Dienstag 29. September um 19 Uhr, geht die Grüne Landtagsabgeordnete Uli Böcker dieser Frage im Gasthof Stockinger nach. Wir verlieren laufend wertvolle Grünräume. Jeden Tag wird in Oberösterreich ein Hektar Boden versiegelt: Mit neuen Straßen, Parkplätzen und Gebäuden. Gemeinsam mit Böker werden an diesem Abend die Risiken und Herausforderungen des grassierenden Bodenverbrauchs beleuchtet sowie und nötige Maßnahmen gegen diese Entwicklung erötert. Im Zentrum stehen dabei Fragen wie: Wo wächst unser Essen, wenn wir immer mehr wertvollen Boden verbauen?, wie können wir die wertvollen Erholungsräume schützen? oder Wer entscheidet, ob Betriebe auf die grüne Wiese bauen dürfen?