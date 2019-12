Zum Jahresabschluss standen für einige Sharks noch drei Wettkämpfe am Programm.

Für die Kurzbahn-Staatsmeisterschaften in Graz haben sich Helena Lehmann, Sophie Beranek und Viola Schwarz qualifiziert. Da sie mit 13 Jahren für die Juniorinnenwertung drei Jahre zu jung sind, wurden sie in der Allgemeinen Klasse gewertet.

Sophie konnte sich für das A-Finale über 100 m Rücken qualifizieren und erreichte österreichweit Rang 9. Zusätzlich schaffte sie 3 x den Einzug ins B-Finale (50 m Freistil, 50 m und 200 m Rücken).

Über 100 m Rücken und 200 m Rücken verbesserte Sophie die OÖ Altersklassenrekorde!

Helena erzielte über die 50 m, 100 m und 200 m Rücken tolle neue persönliche Bestzeiten. Der Lohn waren drei Qualifikationen fürs B-Finale und 2 x Rang 17 und Platz 18 in der Allgemeinen Klasse österreichweit.

Viola steuerte eine neue persönliche Bestzeit über 100 m Lagen zum guten Teamergebnis bei.

1060 Teilnehmer aus 22 Ländern standen beim Scitec Györ Open am Start, wie jedes Jahr starteten in Topschwimmer aller Altersklassen. Darunter befand sich die 12-jährige Leni-Sophie Kapfer.

Über 100 m Brust und 200 m Brust der Altersklasse Junior 3 konnte sie sich für die begehrten Finalläufe qualifizieren, wo sie Platz 9 und 10 erreichte. Über 100 m Brust schwamm sie am 14 Jahre bestehenden OÖ Rekord AK12 um nur eine Zehntelsekunde vorbei. Der OÖ Rekord AK12 über 200 m Brust ist bereits unglaubliche 42 Jahre alt, Leni-Sophie fehlte bloss eine halbe Sekunde.

Beim 2. Wiener Weihnachtsschwimmen in Floridsdorf ging Daniel Scharrer an den Start. In seinem Jahrgang hatte er starke Konkurrenz aus Wien, Niederösterreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Mit drei tollen neuen persönlichen Bestzeiten, Platz 4 über 100 m Brust, Platz 5 über 100 m Rücken, Platz 6 über 100 m Freistil sowie Platz 8 über 100 m Schmetterling und 200 m Freistil beendet auch Daniel das Schwimmjahr 2019.