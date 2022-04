Seit dem 1. April 2022 leitet die Regionaldirektion Privatkunden Ansfelden- St. Florian in der Sparkasse OÖ und folgt damit Wilhelm Steidl nach, der mit 1. August 2022 die Altersteilzeit antritt.

ANSFELDEN/ST. FLORIAN. Bereits seit 20 Jahren ist Kopf in der Sparkasse OÖ tätig und hat mehrjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen. „Dadurch konnte er bereits vielfältige Kompetenzen aufbauen und diese im täglichen Geschäft gemeinsam mit den Kunden erfolgreich umsetzen“, betont die Sparkasse Oberösterreich in einer Aussendung.

Das zu betreuende Marktgebiet der Sparkasse Oberösterreich – in der Region Ansfelden/St. Florian – umfasst vier Filialstandorte und und mehr als 20.000 Kunden.