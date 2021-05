Nach der LEADER Förderperiode 2014 – 2020 geht die Erfolgsgeschichte weiter! Die EU-Förderinitative bleibt auch weiterhin fixer Bestandteil der ländlichen Entwicklung. LEADER wurde bis Ende 2022 verlängert, es können somit neue Projektideen eingereicht werden! Viele innovative und regionale Projekte wurden im Bezirk Linz-Land schon umgesetzt – einige sind noch mitten in der Umsetzung!

LINZ-LAND. OTELOs sind offene Räume, in denen sich zwanglos Menschen treffen, gemeinsam Experimente machen und Ideen umsetzen können. In Haid machte man damit bereits gute Erfahrung. Durch einen Begleitprozess, der mit Hilfe eines LEADER-Regionsprojektes des Regionalentwicklungsvereins Zukunft Linz-Land den Gemeinden kostenlos zur Verfügung stand, sind Innerhalb von zwei Jahren zwei fixe Standorte in Leonding und Traun entstanden. In zwei weiteren Standorten formierten sich bereits OTELO.

Kulturjuwel St. Leonhard

Die Wallfahrtskirche St. Leonhard ist ein gotisch, barockes Kulturjuwel in der Gemeinde Pucking. Die Innengestaltung mit dem Sternenhimmel ist nördlich der Alpen einzigartig. In der Kirche finden nur mehr wenige kirchliche Veranstaltungen, wie Hochzeiten, statt. Die Kirche soll zukünftig jedoch in der wärmeren Jahreszeit als Kulturraum genutzt werden. Der Kulturverein St. Leonhard führte mit Unterstützung von LEADER Adaptierungen durch um ein kulturelles Erlebnis zu gewährleisten. Beispielsweise wurde die Tontechnik, die Beleuchtung und Elektrik, die Belüftung und auch Sitzauflagen erneuert. Sobald es wieder möglich ist, werden Lesungen, Konzerte und Diskussionsabende veranstaltet.

Bibliothek der Dinge

Das Ö. Sattlermuseum in Hofkirchen im Traunkreis ist mit dem Thema „Sattlerei“ in der regionalen und überregionalen Museumslandschaft einzigartig. Zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen, Workshops und BersucherInnen(-gruppen) zeugen von großem Interesse für das alte Handwerk. Da aber nur eine Auswahl der insgesamt 4000 Objekte in der Dauerausstellung zu sehen sind, war es notwendig eine sachgemäße Lagerung der Stücke zu errichten. Nun wurde mit der „Bibliothek der Dinge“ ein Schaudepot mit ca. 42 m² geschaffen, das die klimatischen Voraussetzungen erfüllt und in zukünftige Führungen mit einbezogen wird.

Foto: Umbau des Sattlermuseum: 20201219_103320.jpg

Internationales Bogensportzentrum Ansfelden

Ein nicht mehr genutzter Fußballplatz in Nettingsdorf wurde vom ASK Nettingsdorf mit Obmann Manfred Baumberger zu einem internationalen Bogensport-Trainingszentrum umgewandelt. Nun gibt es auf 15.000 m² 16 Ziele am Einschussplatz, 24 Tiere am 3D-Parcours und 10 FITA-Zielscheiben auch geeignet für Wettkämpfe mit einer 30-40-50-60-70-90 Meter Distanz. Neben dem Bogensport können auch noch andere Sportarten wie Blasrohrsport, Airsoftsport und Luftdrucksport ausgeübt werden. Das Bogensportzentrum ist sowohl ein Freizeitangebot für den Breitensport als auch eine geeignete Trainingsanlage für professionelle (Fita- und Para-) Schützen. Die Anlage ist natürlich für Rollstuhlfahrer geeignet.

Wohnungsagentur Linz-Land

Die „Triangel Wohnungsagentur“ ist ein regionales Projekt der Volkshilfe Österreich gemeinsam mit dem Regionalentwicklungsverein Zukunft Linz-Land. In den Mitgliedsgemeinden des Bezirks Linz-Land wird Wohnraum für benachteiligte Menschen gesucht. „Dafür wird Beratung und Unterstützung für private, gemeinnützige und gewerbliche VermieterInnen angeboten, die Wohnraum zu sozial vertretbaren Konditionen zur Verfügung stellen wollen“, erklärt Beatrix Swoboda, als Verantwortliche des Projektes. Es soll für beide Seiten ein zufriedenstellendes Mietverhältnis hergestellt werden.

Kauf in Leonding

Mit Unterstützung von LEADER entwickelt die Agentur für Standort und Wirtschaft Leonding GmbH gerade die „In-Leonding“ App, die Leondinger Wirtschaftsunternehmen im analogen wie im virtuellen Raum eine Bühne geben soll. Mit dieser Initiative sollen nicht nur Direktvermarkter und Ab-Hof-Verkäufe gefördert und sichtbar gemacht werden, sondern auch Dienstleister, Einzelhandels- und Handwerksbetriebe. Mit dem digitalen Wirtschaftsservice soll über die Suchfunktion ermöglicht werden, in wenigen Schritten Direktvermarkter, Bauernmärkte, Bauernläden, Buschenschänken, Nahversorger, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und vor allem auch Handwerksbetriebe und ihre Serviceleistungen und Angebote in der Region zu finden.