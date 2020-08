Am 20. August, um 11.11 Uhr, fällt für Le Burger und Franchisepartner Dario Pejic der Startschuss: Auf 700 Quadratmetern eröffnet der achte und damit größte Le Burger des Landes in der PlusCity in Pasching.

PASCHING (red). Vor Ort in der zweistöckigen Burgermanufaktur, mit 200 Sitzplätzen, bereiten 45 Mitarbeiter die legendären handgemachten „Burgerunikate“ mit täglich frisch faschiertem Fleisch und 20 verschiedenen regionalen Zutaten, die ohne Mehrkosten selbst zusammengestellt werden können, zu. Zur Eröffnung gibt es für die ersten 111 Gäste Gutscheine für einen Burger samt Beilage.

Für jeden Gusto etwas dabei

Das Konzept überzeugte auch den neuen Franchisepartner Dario Pejic: „Le Burger hat nicht nur ein einzigartiges Gastronomiekonzept, sondern ein Angebot, das weit mehr bietet als die Mitbewerber. Indem wir auch saftiges Filet- und Rib-Eye-Steak servieren oder für Low-Carb-Fans Patties in Salatblätter wickeln, haben wir für wirklich jeden Gusto, aber auch für Veganer und Vegetarier etwas auf der Karte. Damit setzt Le Burger Maßstäbe in Österreich.“

Handgemachten Buns und

frische, regionale Zutaten

Das Wiener Familienunternehmen Le Burger stellt seit sechs Jahren, mit handgemachten Buns und frischen regionalen Zutaten, die Welt der Burgerrestaurants auf den Kopf. Nach der Neueröffnung im Wiener Auhof im Mai expandiert Lukas Tauber mit seiner Marke Le Burger nun nach Oberösterreich.

Burger in 1000 und mehr

Varianten ohne Mehrkosten

Das Fleisch stammt aus der heimischen Landwirtschaft, wird sorgsam, ohne Einsatz von Maschinen geformt und mit marktfrischen Zutaten veredelt. Der Clou: Jeder Gast kann sich sein „Burgerunikat“ aus 20 unterschiedlichen und frischen Zutaten selbst zusammenstellen. Mehr als 1000 Varianten – von deftig fleischig bis kalorienarm vegetarisch – sind so möglich.

Veganer und Vegetarier sind

herzlich willkommen

Lukas Tauber: „Unser Firmenmotto lautet ,frisch, handgemacht und mit Liebe zubereitet´. Die Marke Le Burger steht aber nicht nur für Burgerspezialitäten, sondern auch für gelebte Nachhaltigkeit und Innovation. Convenience-Ware ist bei uns tabu. Wer es lieber fleischlos mag, findet veggie- oder vegane Burger in mehr als 1000 Varianten, sowie knackige Salate und die legendären saftig-knackigen Süßkartoffelchips. Außerdem fördern wir durch den Verkauf der Limonaden Lemonaid & ChariTea soziale Projekte, und wir füllen unter dem Label ,Vie Vienne` unser eigenes, mit Vitaminen angereichertes Wasser ab.“

Industrial Chic auf zwei Ebenen

Da bekanntlich auch das Auge „mitisst“ setzt Le Burger bei der Präsentation seiner Speisen auf bepflanzte Wände und Industrial-Chic. Herz der Burgermanufaktur ist die große Schauküche, wo jeder mitverfolgen kann, wie sein ganz persönliches Burgerunikat entsteht. Ist der Burger fertig, kommt der legendäre Burgerlift ins Spiel. Der transportiert die heißen Gustostücke zum Servicepersonal, die die hungrigen und durstigen Gäste versorgen. Apropos „Durst“. In der Le Burger-Bar locken Eisshakes, Zwickl vom Fass, feine Weine aus Österreich, Gin aus dem Weinviertel und natürlich Cocktails und Longdrinks vom Feinsten. Plastikstrohhalme sind hier tabu. Stattdessen kommen essbare Halme zum Einsatz.