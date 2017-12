„Iss was G´Scheitz“ in der Spinnerei

Spinnerei Traun , Graumannpl. 1 , 4050 Traun AT

Unter dem Motto „Iss was G´Scheitz“ sind Verena Scheitz & Thomas Schreiweis am Mittwoch, 18. Jänner 2018, ab 20 Uhr zu Gast in der Spinnerei.

TRAUN (red). Verena Scheitz, charismatische „Dancing Star“-Gewinnerin 2016, präsentiert seit März 2017 ihr zweites Kabarettprogramm. Ein kabarettistisches Feinschmeckermenü mit Musik und einem zweiten Teller.