Engagierte Ansfeldner zur Dankeschön-Feier geladen

26.07.2017, 09:02 Uhr

Seit rund sieben Jahren engagieren sich Menschen aus Ansfelden gemeinsam im Prozess „Zusammenleben in Ansfelden“

ANSFELDEN (red). Das Prozessleitungs-Team Bürgermeister Manfred Baumberger und Sozialstadträtin Andrea Hettich luden als Dank für die gute Arbeit am 6. Juli auf die Terrasse des Neuen Stadtzentrums zum „Ansfelden.Fest.Engagiert 2017“ ein. Auf der Gästeliste standen dabei aktive Mitglieder in den Arbeitsgruppen des Prozesses Zusammenleben in Ansfelden, die frewillig Engagierten aus der Stadtbibliothek, dem Sozialmarkt Ansfelden, von Ansfelden Miteinander und dem Besuchsdienst sowie alle aktiven Personen rund um das Quartier Traunuferstraße 96.Bei leckeren und gesunden Köstlichkeiten des Bauernladens Ansfelden nutzen die engagierten Menschen die Möglichkeit, sich untereinander gut zu vernetzen. "Mitspielen" wird in Ansfelden groß geschrieben: Ob nun NachbarInnen gemeinsam das Wohnumfeld gestalten mit Ansfelden Miteinander, ÄrztInnen, die Gesundheit bei Vielfalt.Gesundheit weiterdenken, den Planungen für die 30 Jahre Feier unserer Stadt kommendes Jahr oder auch die Fortbildungen der Brücken-bauer-innen Ansfelden über Fake News und der Lehrgang Plus.Mehrsprachigkeit.