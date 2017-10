Hörsching: Spatenstich für eine neue Krabbelstube am Ortsplatz

15.10.2017, 22:05 Uhr

Die Kinderbetreuung hat für die Marktgemeinde Hörsching einen besonderen Stellenwert. Wie in vielen anderen Zuzugsgemeinden stellt die Kinderbetreuung in den kommenden Jahren auch in Hörsching hinsichtlich der Infrastruktur und der finanziellen Belastung eine besondere Herausforderung dar. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist den vergangenen Jahren stetig gestiegen und wird auch zukünftig weiter steigen. Im Jahr 2016 wurden für die Käthe-Recheis Volksschule und die NMS Hörsching insgesamt 660.296,42 Euro aufgewendet. Für den Betrieb der Krabbelstube, der Kindergärten und des Schülerhortes resultieren im Rechnungsabschluss 2016 Aufwendungen von insgesamt 1.838.545,97 Euro.