Kirchenchor der Stadtpfarre Traun feiert 90-Jahre-Jubiläum

04.05.2017, 20:34 Uhr

Mit einer Festmesse am Sonntag, 21. Mai 2017, um 10 Uhr, feiert der Kirchenchor der Stadtpfarrkirche Traun sein 90-jähriges Bestehen.

Der Chor gestaltet den Festgottesdienst mit der „Orgelsolomesse in C“ von W. A. Mozart. Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu einem kleinen Umtrunk sowie musikalischen Grüßen am Kirchenplatz eingeladen.Der pfarrliche Kirchenchor wird in der Pfarrchronik erstmals im Jahr 1927 erwähnt. Der damalige Organist Kajetan Schmidinger leitete die Gruppe. Seither gab es durchgehenden Chorbetrieb, manche der Messen werden seit vielen Jahrzehnten im Repertoire gehalten. Schwerpunkte sind die klassische Kirchenmusik zu den kirchlichen Festtagen sowie Konzerte und Adventsingen.

„Wir sind eine Gemeinschaft innerhalb der Pfarre, die mit Freude am Singen und mit organisatorischem Einsatz das Leben und die Liturgie in der Pfarre bereichert. Wem würde nicht das Transeamus in der Weihnachtsmette oder das Halleluja von Händel in der Osternacht fehlen? Diese Werke sind eng mit den genannten Festen verknüpft, und tragen ihrerseits dazu bei, dass diese Feste in unseren Herzen einen „festen“ Platz bekommen“, so Chorleiter Wolfram Klebel.Besonders wichtig ist dem Trauner Kirchenchor auch der Kontakt zu anderen Musikern in der Stadtgemeinde und die Zusammenarbeit mit der Musikschule Traun.Rückfragen:Ing. Wolfram Klebel, Chorleiter, Tel. +43 2682 741 62624