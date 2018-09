Feierstimmung beim Tennisverein SC Cagitz-Rutzing

14.09.2018, 16:31 Uhr

Die Mitglieder des Hörschinger Tennisvereines SC-Cagitz-Rutzing hatten allen Grund zum Feiern, gibt es den Verein immerhin schon 40 Jahre lang. Und die Einwohner feierten mit.

Am 1. September 2018 feierte die Sektion Tennis des SC Cagitz-Rutzing beim erstmalig auf der Tennisanlage abgehaltenen Weinfest das 40-jährige Bestehen.Obmann Walter Holzleithner dankte den vielen Besuchern für ihre Treue, die trotz des Schlechtwetters gekommen sind und skizzierte in seiner Begrüßungsrede das Entstehen der Sektion, würdigte die Gründungsmitglieder und hob die besonderen Leistungen einzelner Mitglieder, sowie die für den Verein so wichtige Unterstützung der Gemeindepolitik hervor.

Der Obmann - selbst bereits langjähriges Mitglied des Vereins - machte gemeinsam mit den Besuchern eine kleine Zeitreise durch die vergangenen 40 Jahre.Im Anschluss hielt Bürgermeister Gunter Kastler die Festrede. Dabei unterstrich er die Wichtigkeit der Vereinstätigkeit und sportlichen Betätigung in der Gemeinde, wobei er die hohe Aktivität des Vereins innerhalb der Marktgemeinde Hörsching wertschätzte. Ein besonderes Anliegen sei auch ihm die Jugend- und Nachwuchsarbeit, die sich der Verein SC Cagitz-Rutzing auf seine Fahnen geschrieben hat.Bei bester Stimmung im voll besetzten Zelt und Überdachung der Tennisanlage ließen sich die Gäste köstliche Weine aus Regionen in Niederösterreich und der Steiermark, frischen Sturm, sowie ausgewählte Schmankerl schmecken.Ein großes Lob gebührt allen Gästen, Sponsoren, Vereinsvertretern, Politikern und den zahlreichen freiwilligen Helfern des Vereines, die mit ihrem persönlichen Einsatz und ihrem Kommen zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Der Erlös kommt letztendlich wieder dem Tennisnachwuchs des SC Cagitz-Rutzing zugute.