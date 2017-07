Das Jahr 2016 gehört Petra Summers

16.07.2017, 20:14 Uhr

Unternehmerin des Jahres 2016: Frau in der Wirtschaft hat die engagierte Ansfeldnerin ausgezeichnet.

ANSFELDEN (red). 2013 ins Leben gerufen, wird im Rahmen des Projekts „Unternehmerin des Monats“ monatlich eine Unternehmerin, die Besonderes leistet, vor den Vorhang geholt. Im Schloss Steyregg trafen sich die Unternehmerinnen des Monats 2016, wobei einer Unternehmerin eine besondere Ehrung zugute kam: Petra Summers von der Chem-Weld International GmbH aus Haid/Neuhofen wurde zur Unternehmerin des Jahres 2016 gekürt.

„Mit einer Lehrausbildung alle Wege offen stehen“

Frauen wählen den Weg in die Selbstständigkeit

„Petra Summers ist als Lehrling in den Betrieb eingestiegen, war acht Jahre lang Geschäftsführerin und hat die Firma im Jahr 2005 gekauft. Ihr beruflicher Werdegang zeigt uns, dass einem mit einer Lehrausbildung alle Wege offen stehen“, begründet Margit Angerlehner die Entscheidung der Jury.„Immer mehr Frauen wählen den Weg in die Selbstständigkeit. Für ‚Frau in der Wirtschaft‘ ist es von großer Bedeutung, darauf aufmerksam zu machen, was selbstständige Frauen alles leisten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Personen, die dahinterstecken“, betont Landesvorsitzende Margit Angerlehner.