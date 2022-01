Unser BezirksRundSchau-Christkind fliegt heuer für den kleinen Richard uns seine Familie.



LINZ. ASKÖ Linz Stamm-Vorstand Gerhard Lay und Thomas Jany dürfen nicht nur auf ein gelungenes erstes Jahr im "Pastrami – Das Original" Südbahnhofmarkt anstoßen. Für unsere BezirksRundSchau-Christkindaktionen spendete Jany gemeinsam mit der Sektion Stockschützen des ASKÖ Stamm Linz 700 Euro. Wenn auch sie unser Christkind Richard unterstützen möchten, können sie das etwa bei einem Besuch im "Pastrami" tun – vor Ort steht eine unserer Christkind-Spendenboxen.

Helfen Sie mit!

Die BezirksRundSchau hat sich entschlossen, Richard und seiner Familie zu helfen. Dafür sind wir auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen. Helfen Sie uns mit einer kleinen Spende. Zusammen können wir Familie Saurer von dieser Last befreien.

So können Sie spenden

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundschau-Christkind* in Linz. Zahlscheine gibt es in den Raiffeisenbanken oder überweisen Sie via Online-Banking:

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Linz"

• Vor- und Zuname

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854