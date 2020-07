Die Mjam-Lieferboten stellen in Linz jetzt auch Supermarkt-Einkäufe zu. Die Lieferung von den Merkur-Märkten erfolgt von zwei BP-Tankstellen – damit steht das Angebot den Kunden auch an Sonntagen zu Verfügung.

LINZ. Das Online-Speiselieferservice Mjam erweitert sein Angebot in Linz. Ab sofort können KundInnen sich ihren Einkauf von der Tankstelle nachhause liefern lassen. Mjam arbeitet mit BP-Tankstellen zusammen und liefert Lebensmittel und Convenience-Produkte direkt vor die Haustür. Geliefert wird umweltfreundlich per Fahrradbotendienst.

Corona-Pandemie ließ Nachfrage stark steigen

Grund für die Erweiterung des Bestellangebots sei laut mjam, eine durch die Corona-Pandemie stark gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln und Drogerieprodukten. Artur Schreiber, Geschäftsführer von mjam: "Wir freuen uns sehr, dass die mjam Kunden das Angebot von BP so gut annehmen. Die nationale Reichweite und Verfügbarkeit von bp Tankstellen mit MERKUR inside spielt für den Ausbau des Convenience-Liefergeschäfts eine große Rolle. Dadurch soll auch in kleineren Städten der Express-Lieferservice von 30 Minuten gegeben sein."

Die Lieferung aus den Merkur-Shops in den Tankstellen ist auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Bestellt werden kann täglich zwischen 11 und 21.30 Uhr bei der BP-Tankstelle in der Altenberger Straße sowie der Wildbergstraße. Mjam ist eine der größten Online-Bestellplattformen für Essen in Österreich. Das 2008 in Wien gegründete Start-up ist seit 2012 Teil des Berliner Unternehmens Deilvery Hero, dass in mehr als 40 Ländern präsent ist. Mit der eigenen Lieferflotte MjamPlus stellen 1.500 Fahrradkuriere in Österreich Speisen aus Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben, zu.