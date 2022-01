Fünf neue Hausärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Spezialisten von der Physiotherapie bis zur Sozialarbeit sind seit Kurzem in der Primärversorgungseinheit Grüne Mitte für die Menschen da.



LINZ. Seit 12. Jänner ergänzt ein Team rund um fünf Hausärzte die Gesundheitsversorgung in Linz. Gemeinsam haben Stefanie Bitter, Birgit Kässmann, Moritz Mikschl, Wolfgang Popp und Barbara Rechberger die Primärversorgungseinheit (PVE) Grüne Mitte gegründet. Im Team der Gruppenpraxis in der Hamerlingstraße 27 sind auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Ordinationsassistenten. Zudem werden Spezialisten aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, klinische Psychologie, Diätologie und Sozialarbeit eingebunden.



"Eine wichtige Motivation in einer PVE zu arbeiten war für mich die sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit vielen Gesundheitsberufen, um die Patientinnen und Patienten innerhalb eines Gebäudes ganzheitlich bestmöglich betreuen zu können", sagt Wolfgang Popp.

Umfassendes medizinisches Leistungsspektrum



Das Leistungsspektrum reicht von der Akutversorgung und der Versorgung chronisch kranker Menschen über die psychosoziale Betreuung bis hin zu gesundheitsfördernden Maßnahmen und Prävention. Weiters bieten die Ärzte in der PVE Grüne Mitte neben der Allgemeinmedizin auch noch weitere Schwerpunkte an, wie z.B. Reisemedizin oder Akupunktur. Durch laufende Fortbildungen wird sich das Angebot auch noch erweitern.

Längere Öffnungszeiten

Neben dem interdisziplinären Angebot profitieren die Menschen des Viertels durch deutlich längere Öffnungszeiten, als das in anderen hausärztlichen Praxen üblich ist. So hat die PVE Grüne Mitte 40 Stunden pro Woche geöffnet, von Dienstag bis Donnerstag sogar bis 19 Uhr.

Leistungen der PVE Grüne Mitte im Überblick

Allgemeinmedizinische Grundversorgung

Vorsorgeuntersuchung

Therapie aktiv - Diabetes im Griff

Mutter-Kind-Pass Untersuchung

Wundversorgung

Akupunktur

Reisemedizin

Physiotherapie

Ergotherapie

Logopädie

Ernährungsmedizin und Diätologie

Sozialarbeit

Klinische Psychologie

Weiterbehandlung von stabilen Substitutionspatienten

Öffnungszeiten und Kontakt

PVE Grüne Mitte

Hamerlingstraße 27, 4020 Linz

Tel.: 0732/239393

ordination@pve-gruenemitte.at

Öffnungszeiten:

Mo. 7 bis 12 Uhr, Di. 7 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Mi. 7 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Do. 7 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Fr. 7 bis 13 Uhr