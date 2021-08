Bei einer Rettungsübung probte die Linzer Berufsfeuerwehr am Mariendom für den Ernstfall.

LINZ. Übungsannahme war der Fall einer verletzten Person in der Eremitenstube des Linzer Mariendoms. Das Zimmer befindet sich im Turm der Kathedrale in etwa 69 Metern Höhe. Laut Einsatzleiter stellen die sehr beengten Platzverhältnisse im Inneren des Turms die Feuerwehr vor eine Herausforderung. Die speziell ausgebildeten Höhenretter seilten die Person außen am Turm ab.

Im Zuge der Übung wurden aber auch weitere Rettungsmöglichkeiten im Inneren des Turms sowie mit der Teleskopmastbühne praktisch trainiert. Nach dieser erfolgreichen Übung ist man bei der Feuerwehr wohl nun bestens für den – hoffentlich nie eintretenden – Ernstfall gerüstet.