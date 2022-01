Helmut Nehr und Margit Huber nehmen die Sauberkeit der Donaulände selbst in die Hand und haben sich schon "tausend Mal gebückt".

LINZ. Die Linzer Saubermacher bekommen Gesellschaft durch das "Müllduo" Helmut Nehr und Margit Huber. Irgendwann haben die leidenschaftlichen Spaziergänger beschlossen, sich nicht mehr über den vielen Müll an der Donau zu ärgern, sondern die Plastikflaschen, Getränkedosen, Papier, Plastik und vielen Zigarettenstummel einfach einzusammeln. Nur die zahlreichen Hundstrümmerl rühren die beiden nicht an. "Am Anfang war das nicht so lustig, inzwischen sehen wir schon Sinn in dieser Tätigkeit und finden uns recht tüchtig", sagen die beiden.

Mitstreiter gesucht

Laut eigenen Angaben haben sie die Gegend um den Modellflugplatz inzwischen zu 99 Prozent gereinigt. Das aktuelle Projekt ist ein Stück weiter im Winterhafen beim Askö Wassersportclub. "Dort entspricht die Sauberkeit noch nicht unseren Ansprüchen und wir werden uns noch viele Male bücken müssen", so Nehr und Huber. Nun suchen die beiden Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

