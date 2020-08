Nachdem einem Raubüberfall mit Messer im Schillerpark sucht die Polizei nach Zeugen.



LINZ. Ein 35-jähriger Freistädter wurde in der Nach auf den 20. August im Linzer Schillerpark ausgeraubt. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen den gegen 2.45 Uhr auf einer Parkbank sitzenden Mann an und forderten Geld. Einer der Täter setzte ihm ein Butterfly-Messer am Hals bzw. im Schulterbereich an. Das Opfer hatte kein Geld, händigte den Tätern aber zwei Packungen Zigaretten aus. Anschließend verließen die beiden Unbekannten den Tatort und gingen schnell in den Schillerpark.

Täterbeschreibung

Die beiden mutmaßlichen Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatten südländisches Aussehen und trugen Jeans. Einer der beiden trug zudem ein gelbes Hemd. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise an den Dauerdienst des Stadtpolizeikommandos unter 05 9133 45 3333.