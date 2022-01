Antwerpen, Linz: Beim Flandern Cup im niederländischen Antwerpen vom 22. bis 23. Jänner 2022 zeigte bei ihrem ersten internationalen großen Schwimm-Meeting die 14 jährige Marie Sageder groß auf.

Das ASV Linz Talent unterbot über 100 und 200m Brust das Limit für das Europäische Olympische Jugend Sommerfestival 2022, im slowakischen Banská Bytrica und kann die letzte Juliwoche dick in ihrem Kalender anstreichen.

Einer der ersten Gratulanten war der neue Vereinsobmann Mag. Paul Richer, der bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung in diese Funktion gewählt wurde, nachdem Konsulent Helmut Ilk nach 43jähriger Tätigkeit sein Amt zurücklegte und sich nicht der Wiederwahl stellte.

„Was gibt es schöneres gleich am Beginn einer Obmannschaft einem unserer ASV Talente zu so einer großartigen Leistung gratulieren zu können. Mein Dank gilt aber auch dem ganzen Trainer- und Betreuerteam, wenn man bedenkt, dass Marie erst seit September im Leistungszentrum trainiert.“

Lob gab es auch von Headcoach Florian Zimmermann und Trainer Daniel Wartner. Sageder unterbot aber aber nicht nur das angepeilte Limit sondern markierte in der AK 15 auch neue Landesrekorde über 100 und 200m Brust.