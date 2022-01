Nach den Weihnachtsfeiertagen starten wir wieder in ein Wochenende voller Floorball: Am Samstag empfängt die punktelose Spielgemeinschaft Leoben/HS Innsbruck die Zeller Herren in Innsbruck und gleich am Tag darauf die SPG Linz/Rum, die ebenfalls noch ohne Punkte ist.

Der derzeitige Tabellenerste der Gruppe West – der KAC Floorball – macht sich am Sonntag auf den Weg zum IC Graz.

In der Damenbundesliga findet das Kellerduell zwischen den Bandyts aus Klagenfurt und dem FBC Dragons statt.

Außerdem findet die erste Runde der 3 Nations IFL statt. Gespielt wird allerdings nur in Gorenja Vas und Komarom – die Spiele in Villach wurden aufgrund medizinischer Gründe verschoben.

Game Center - Kanal 1

08.01.2022, 15:00 Uhr: Bandyts Klagenfurt - FBC Dragons

09.01.2022, 16:15 Uhr: IC Graz - KAC Floorball

Game Center - Kanal 2

08.01.2022, 13:30 Uhr: SPG Leoben/HS Innsbruck - TVZ Wikings Zell am See

09.01.2022, 12:00 Uhr: SPG Leoben/HS Innsbruck - SPG Linz/Rum

Der ÖFBV bietet allen Mitgliedern ein umfangreiches Fotoservice zur eigenen, nicht kommerziellen Verwendung an.

Bei Interesse bitte Email an medien@floorball.at senden.