Die Rückrunde soll besser werden: St. Marien und Gerhard Lengauer hoffen auf Leistungssteigerung.

ST. MARIEN. Alles andere als nach Wunsch ist in St. Marien die Herbstsaison in der "Ost" verlaufen, was Trainer Gerhard Lengauer ganz deutlich anspricht: "Das war bei der Saisonbesprechung das zentrale Thema. Ich erwarte mir für den Frühling eine deutliche Steigerung, wenngleich natürlich erwähnt werden muss, dass dem Kader einfach die Breite fehlte. Zudem muss den Spielern klar sein, dass sie in der Rückrunde um das Leiberl für die neue Saison spielen."

Damit die angesprochene Breite erreicht wird, wurde man am Transfermarkt bereits aktiv. "Mit Stefan und Bernd Steidl haben wir einen Offensiv- beziehungsweise Defensivspieler geholt. Beide trainieren im Herbst schon mit. Ich erwarte mir, dass sie den Kader verstärken", so Lengauer, der in Summe aber auf weitere Verstärkungen hofft: "Das Ziel ist ein Mittelfeldplatz. Elf Punkte und der elfte Platz sind für meinen Geschmack einfach zu wenig. Daran müssen und werden wir arbeiten."