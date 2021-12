Mit Rekordvorsprung sicherte sich die TGW Zehnkampf-Union 2021 den Sieg im ÖLV-Cup. 2022 strebt der Leichtathletikverein mit Sitz in Linz den zehnten Cup-Sieg an.



LINZ. 2021 war es der bereits achte Titelerfolg en suite im ÖLV-Cup für die TGW Zehnkampg-Union. Mit 4.912 Punkten lagen die Oberösterreicher am Ende der Saison vor der DSG Wien (2.945 Punkte) und SVS-Leichtathletik (2.909 Punkte) klar voran.

Hoffen auf neue Trainings-Heimstätte



"Seit zehn Jahren liegt nun die TGW Zehnkampf-Union bereits an der Spitze der österreichischen Leichtathletik. Auch wenn sich in den letzten zwei Jahren die Infrastruktur-Bedingungen für den Verein in Linz temporär verschlechtert haben", so Roland Werthner. Der TGW Zehnkampf-Unions-Obmann hofft, dass nach dem Abriss des Linzer Stadions noch heuer die von der Politik zugesagte neue Leichtathletikanlage bei der Pädagogischen Hochschule in Linz zur Verfügung steht. Bisher wurde mit dem Bau der neuen Trainings-Heimstätte noch nicht begonnen.

Europameisterschaft in München

Auf sportliche Ebene soll das neue Jahr der vergangenen Saison nicht nachstehen. "Wir wollen zum zehnten Mal den österreichischen Leichtathletik-Cup gewinnen und Sarah Lagger im Siebenkampf und Susanne Walli über die 400 Meter bei den Europameisterschaften in München anfeuern", gibt Werthner einen Ausblick. Auch bei der Junioren-WM in Cali hofft der Verein auf drei Teilnahmen. Neben Zehnkämpfer Matthias Lasch, Stabhochspringer Alex Auer soll auch 800 Meter-Läufer Samuel Lengauer in Kolumbien am Start stehen. Im Herbst will der Verein dann auch wieder Spitzen-Stabhochsprung in der Linzer Innenstadt präsentieren – beim sechsten TGW Lentos Jump.