Pünktlich startete der LASK in die Saisonvorbereitung für die kommende Bundesliga-Saison und das Rückspiel in Old Trafford.

LINZ (rei). Im Rahmen der gestrigen Pressekonferenz stellte sich Dominik Thalhammer den Fans und Journalisten vor. "Wir waren in den letzten zwei, drei Monaten in Kontakt. Vor zwei Wochen ging es relativ schnell. Es war keine einfache Entscheidung, weil der ÖFB ein toller Arbeitgeber ist, aber ich wollte unbedingt noch einmal in den Vereinsfußball zurück. Durch das Nationalteam und die Trainerausbildung habe ich mir viele Werkzeuge erarbeitet", konstatierte Neo-Coach Dominik Thalhammer und warf nach: "Ich fühle mich absolut bereit. Deswegen war die Entscheidung keine einfache, aber eine klare, die ich mit meiner Frau abgestimmt habe."

Klare Worte zum Einstand

An die Mannschaft wandte sich Thalhammer mit einer klaren Botschaft. Die Mannschaft ist seit 13 Uhr beinander gewesen. Um 14.30 begannen die individuellen Vorbereitungen der Mannschaft, um 15 Uhr das Mannschaftstraining. "Der erste Eindruck ist absolut wichtig. Ich denke, dass es darum geht, der Mannschaft das Vertrauen zu geben, das zu geben, was sie braucht, um letztendlich erfolgreich zu sein. In einem zweiten Schritt wird es auch darum gehen, Perspektiven aufzuzeigen, in welcher Richtung es mit dem LASK weitergehen kann, weil ja die Entwicklung eine sehr rasante gewesen ist. Darum ist es ein sehr wesentlicher Aspekt", schloss Thalhammer die Pressekonferenz ab.

Neue und alte Gesichter

Erstmals mit von der Partie waren die Neuzugänge Mads Madsen und Mamoudou Karamoko sowie der Ukrainer Jewhen Tscheberko und Rückkehrer Lukas Grgic. Die zuletzte heißeste Transferaktie des LASK, Peter Michorl, war gestern ebenso anwesend. Ein Transfer zum HSV oder Werder Bremen dürfte aktuell vom Tisch sein.

Am Mittwoch bestreitet der LASK gegen den bosnischen Klub NK Zenica das erste Testspiel, jedoch unter Auschluss der Öffentlichkeit.